Как заявил глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, в условиях "психической неуравновешенности российского диктатора" строить "Северный поток – 2" абсолютно безответственно. Бурбак: Мы должны донести всему миру, что доминирование "Газпрома" на рынке является опасным Фото: nfront.org.ua "Мы искреннее надеемся, что на этой пленарной неделе парламент, в конце концов, проголосует за это постановление. Мы должны донести всему миру, что доминирование "Газпрома" на рынке является опасным. Руководство России никогда не сдерживало свое слово… Химическая нападение России на Британию, новое обострение отношений между Россией и Западом – это яркая иллюстрация дикарства Кремля и психической неуравновешенности российского диктатора. Внедрять "Северный поток-2 в таких условиях абсолютно безответственно", – заявил Бурбак.Спикер парламента Андрей Парубий выразил надежду, что решение профильного парламентского комитета о заявлении Верховной Рады с призывом к Евросоюзу отказаться от строительства газопровода "Северный поток – 2" будет готово к 5 апреля."Очень надеюсь, что в четверг будет готово решение, и мы сможем его внести в зал и проголосовать", – сказал спикер.Проект "Северный поток – 2", возглавляемый бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, предусматривает строительство двух ниток газопровода совокупной мощностью 55 млрд м³ газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Действующий газопровод "Северный поток" состоит из двух ниток протяженностью 1224 км с пропускной способностью 27,5 млрд м³ каждая. "Газпром" начал поставки по этому газопроводу в 2012 году.В декабре 2015 года президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что проект второй очереди газопровода "Северный поток" не соответствует энергетическим правилам ЕС (Третьему энергетическому пакету) и подрывает роль Украины как транзитера газа.Власти Украины, Польши, Латвии, Молдовы, Литвы, Венгрии, Румынии, Словакии, Эстонии и Чехии называют "Северный поток – 2" угрозой энергетической безопасности Европы. Правительство Германии рассматривает трубопровод "исключительно как бизнес-проект". Власти Германии уже предоставили России все разрешительные документы на строительство трубопровода по территории страны. Представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт заявила, что США могут ввести санкции против компаний, которые сотрудничают с проектом "Северный поток – 2". Президент Украины Петр Порошенко говорил, что сторонники проекта "Северный поток – 2" являются "сообщниками России в ее гибридной войне". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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