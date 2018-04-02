Итак, ремонт “грозы семи морей”, авианесущего крейсера “Адмирал Кузнецов” должен стартовать уже в этом году, а договор подписан в этом месяце. Хотя в прошлом году российские СМИ, ссылаясь на некий источник, сообщали о начале ремонтных работ и модернизации авианосца в сентябре 2017. Однако не сложилось и буквально накануне заветной даты, заместитель главнокомандующего ВМФ вице-адмирал Виктор Бурсук оповестил ура-патриотические слои о начале ремонтных работы в 2018-м.

Что интересно, в этот раз ремонтные работы над гордостью ВМФ РФ так же анонсируются неким источником в МО и не исключено, что и в этот раз работы над “Кузей” вновь ограничатся влажной уборкой на палубе.

Напомню, что свой последний военный поход “Адмирал Кузнецов” завершил 6 января 2017 года. По сути, корабль уже больше года находится в режиме ожидания ремонта, который должен продлиться не менее 3 лет. И если ремонтные работы таки начнутся в этом году, то вернуться в строй “гроза семи морей” сможет не раньше 2021 года. Но, что-то мне подсказывает – это очень и очень даже оптимистичные сроки!

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

Таким образом, российский флот, после первого за 25 лет боевого похода своего единственного подобия авианосца, лишится его минимум на 4 года (с учетом уже имеющегося простоя).

Что тут еще можно сказать? “Величие” не терпит спешки!

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира