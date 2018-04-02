Директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс в феврале подала прошение об отставке и на этой неделе покинула свой пост.

Дональд Трамп проводил экс-помощницу, а фотографы запечатлели этот момент, пишет со ссылкой на .

Дональд Трамп и Хоуп Хикс

Не секрет, что к Хоуп Хикс прекрасно относилась Иванка Трамп, да и сам президент доверял ей. В прессе Хикс даже называли «неофициальной дочерью» главы государства, настолько она была приближена к нему. Ходили слухи и о том, что Трамп положил глаз на молодую и привлекательную сотрудницу.

Дональд Трамп и Хоуп Хикс

Учитывая все вышесказанное, не удивительно, что прощание Трампа и Хикс выглядело не таким уж официальным. Американский президент и Хоуп обменялись улыбками и рукопожатием, Трамп поцеловал бывшую подчиненную в щеку. Со стороны могло показаться, что президент не хотел отпускать своего директора по коммуникациям. Фотографии этой сцены облетели соцсети, а интернет-пользователи принялись иронизировать.

Мне неприятно видеть, как ты уходишь, но я люблю смотреть, как ты уходишь,– приписал один из них эти слова президенту.

Отпусти меня. Я не буду смотреть «Красавицу и чудовище» с тобой. Ухожу,– продолжил вымышленный разговор другой пользователь Twitter.

Пока не известно, кто придет на смену Хоуп Хикс. По информации CNN, президент может предложить ее должность своему старшему советнику Келлиэнн Конуэй.

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