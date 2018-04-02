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НИУ ВШЭ снова в эпицентре скандала. Источник рассказал об инциденте с профессором вуза, который поставил "неудовлетворительно" всему курсу и обещал студентам, что их дети "будут гореть".

Профессор НИУ ВШЭ Марк Урнов поставил оценку "неудовлетворительно" всему потоку студентов на курсе в связи с тем, что они не выучили цитату из его учебника. Кроме того, он заявил, "ваши дети будут гореть из-за вас".

О проблеме на курсе пишет один из участников "дискуссии". По его словам, в течение нескольких лет обучения Урнов не скрывает своей неприязни к студентам.

"...хорошо, самодурство можно списать на возраст и проблемы со здоровьем. Но уже труднее получается списать слова о "дремучей русской толпе, никчемном народе, который не заслуживает власти, который ничего не сможет и ни к чему самостоятельно не выйдет", - так слова профессора на занятиях описывает источник.

Самого Марка Урнова автор сообщения о конфликте в вузе описывает так: обладатель кучи ученых званий и создатель/бывший декан факультета политологии НИУ ВШЭ, трижды соперник Жириновского (дважды Кургиняна и один раз Рогозина) у Соловьева, завсегдатай радио "Свобода" и много кто еще.

По словам автора, Урнов, будучи "русским либералом", забывает о "хваленом критическом духе" и настаивает на своем мнении, как "единственно верном". В вузе пока никак не прокомментировали произошедшее.



Интересное про ВШЭ, я знаю нескольких оттуда преподов, как на подбор фанатики либерализма с единственно-верным мнением. Telegram

Караульный

«Ваши дети будут гореть из-за вас», - так 70-летний профессор НИУ ВШЭ обращается к своим студентам, после демонстративной оценки «неудовлетворительно» за экзамен каждому (!) человеку на курсе. Доберитесь до конца этой истории, вам понравится. Я знаю, что…



55.8K views NIC STAVROGIN, Apr 1 at 08:33

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