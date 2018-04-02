Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко лично протестировал новую снайперскую винтовку украинского производства и остался доволен действием оружия. Об этом Муженко написал на своей странице в Facebook, передает

"Во время проведения конференции по снайпингу ознакомился и лично убедился в точности современной снайперской системы отечественного производителя. Специалисты узнают ее. Благодаря содействию другой известной украинской компании эти снайперские комплексы уже находятся на вооружении в Вооруженных силах Украины", - написал Муженко.

Напомним, 21 декабря 2017 года Госдепартамент США утвердил экспортную лицензию для Украины на закупку определенных видов легких вооружений и стрелкового оружия у американских производителей.

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