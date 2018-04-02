намерено запустить список компаний-должников по выплате зарплат

Об этом журналистам заявил министр юстиции Павел , сообщает со ссылкой на .

«Мы анонсируем открытие публичного реестра наибольших должников по зарплате», — сообщил он.

По словам министра, в текущем году уже взыскано около 100 миллионов грн задолженности по зарплате. В частности, компания «Укртелефильм» выплатила своим сотрудникам задолженность в размере 7 миллионов гривен.

Отметим, согласно данным Государственной службы статистки Украины, по состоянию на 1 февраля 2018 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 2 млрд 535,3 млн грн, из нее 1 млрд 398,2 млн грн приходилось на экономически активные предприятия (на 9,9% больше по сравнению с 1 января 2018 года). При этом более половины долга образовано в Донецкой (32,1%), Луганской (15,8%) и Сумской (7,8%) областях.

На начало февраля 2018 года основная доля суммы долга экономически активных предприятий приходилась на промышленность (81,9%), профессиональную, научную и техническую деятельность (6,8%).

Напомним, согласно данным Государственной службы статистики Украины, средняя номинальная зарплата в Украине в феврале составила 7828 грн, что более чем вдвое превышает показатель минимальной зарплаты на этот год, закрепленный в законе о Государственном бюджете.

За год (февраль 2017 к февралю 2018) рост составил 26,1%. Индекс реальной зарплаты (февраль к февралю) составил 110,5%.

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