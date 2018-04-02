Ряд стран, с начала двухтысячных годов, инициировали запреты на распитие спиртных алкогольных напитков на улице. Пить пиво и вино в парках и других общественных местах запрошено в многих странах, и не знание этих правил не освобождает украинских туристов от ответственности. В ЕС же эта ответственность исчисляется сотнями и даже тысячами евро. Поэтому редакция, собрала в одном материале информацию о штрафах и запретах на спиртное, действующих в различных странах мира.

Совсем недавно к алкогольному запрету на распитие спиртных напитков в общественных местах присоединилась наша ближайшая соседка – Польша.

Так, в марте, в Польше вступили в силу поправки в так называемый "закон о трезвости", согласно которым запрещается распивать алкогольные напитки на открытом воздухе. Этот закон регулирует все вопросы, связанные с употреблением алкогольных напитков в общественных местах. Теперь пить пиво можно только в умышленно предназначенных для этого "точках", а за распитие "под открытым небом" будет грозить штраф в размере 100 злотых (около 750 грн).

Весной прошлого года распитие спиртного в общественных местах запретили в турецкой провинции - Антальи. За нарушение закона предусмотрен штраф в размере 100 турецких лир (около 670 грн).

Запрет на употребление спиртного распространяется действительно на все места вне отелей и питейных заведений. В частности, речь идет об открытых для общественного пользования парках и скверах, жилых кварталах, автодорогах, зонах для пикника, помещениях для банкоматов, заброшенных зданиях, строительных площадках, железнодорожных зданиях и тд.

Кроме этого, в Турции недопустимо распития спиртного в местах проведения археологических раскопок и исторических достопримечательностей.

На курортах Болгарии запрет на распитие алкогольных напитков в общественных местах вызвал негодования у населения и местных бизнесменов. Спустя только месяц действия он был отменен решением муниципальных органов.

Однако, в этой стране действует строгий запрет на курение во всех закрытых общественных заведениях, включая бары, рестораны и отели. "Табачный" штраф составляет от 25 до 5000 евро (800 – 160 000 грн).

В Испании запрет на распитие спиртных напитков в общественных местах был введен в 2012 году. За нарушение запрета нарушителю придется заплатить от 500 до 1100 евро (16 000 – 35 200 грн). При этом сумма штрафа для несовершеннолетних составляет 500 евро, для лиц старше 18 лет — не менее 600 евро. Если в течение полугода человек был повторно уличен в незаконном распитии, штраф для возрастает на 500 евро за каждое новое нарушение.

Самый большой штраф "за алкоголь" предусмотрен на курортном испанском острове Майорка. Употребление горячительных напитков на пляже может обойтись туристу в 3000 евро (96 000 грн).

Подобные правила существуют и во французской Ницце. Там на территории городского пляжа, в общественных местах и центральных городских парках "сухой закон" действует с 20.00 и до 05.00 утра. Кроме того, на территории знаменитого La Plage du Centenaire в Ницце нельзя еще и курить с 09.00 утра до 20.00. За нарушение предусмотрен штраф — 35 евро. Однако, под этот запрет подпадает не вся прибрежная зона, а лишь около сотни метров, отведенных под общественный пляж.

В Израиле распивать спиртные напитки в общественных местах нельзя с 21.00 вечера до 06.00 утра. Кроме этого, в этой стране также действует и тотальный запрет на курение в общественном транспорте, на остановках и вокзальных платформах. Более того, курить нельзя в ресторанах и даже на прилегающих к ним территориях. Все "легальные" места для курильщиков обозначены специальной табличкой. За нарушение табачного табу светит штраф в размере 1000 шекелей (около 6500 грн).

Распитие спиртных напитков в общественных местах в Греции запрещено, равно как и курение. Более того, в этой стране не разрешается дымить в автомобиле, если в салоне находится ребенок младше 12 лет. Нарушителям грозит штраф до 1500 евро (48 000 грн) за курение в собственном автомобиле и до 3000 (96 000 грн) евро за аналогичное действие в рейсовом автобусе или такси.

В целом же, правительства многих стран признают, что введения алкогольных и табачных запретов часто провоцируют и туристов, и местных жителей изобретать все новые способы ухода от табу. Порой человеческой фантазии, в буквальном смысле, нет предела. К примеру, недавно многие мировые СМИ написали об изворотливых новозеландцах, которые соорудили целый насыпной остров в прибрежных водах, чтобы на нем выпивать алкогольные напитки и не попасть, таким образом, под штрафные санкции.

В Украине, народные депутаты, недавно тоже внесли в парламент законопроект, которым предлагают увеличить штрафы, за нарушение правил продажи и употребления алкоголя.

Так, минимальный штраф за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в общественных местах, парках и транспорте предлагают повысить в 20 раз: с 17 до 340 грн. А за торговлю пивом и сигаретами с рук - с 50 до 100 необлагаемых минимумов (до 1700 грн). За торговлю товаром без акцизных марок - до 3400 грн, если речь об алкоголе, и до 6800 грн - если речь о табаке. Законопроект пока еще не рассмотрен.

Вместе с тем, по мнению экспертов, любые карательные и ограничительные меры в отношении алкоголя и табака, как правило, имеют обратный эффект. А чтобы правильно бороться с вредными привычками населения, государству следует вести системную политику воспитания алкогольного поведения граждан с раннего детства, уверены специалисты.

Добавим, что по данным председателя специальной дегустационной комиссии ассоциации "Укрводка" Валентины Поповой, уровень потребления алкоголя украинцев, несмотря на различные ограничения и запреты, не падает с 1913 года.

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