Приказ Министерства здравоохранения Украины об увольнении Екатерины Амосовой с должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца поступил в высшее учебное заведение 30 марта. По словам Амосовой, в приказе говорится, что она не выполнила условия трудового контракта Фото: hromadske.ua Она продемонстрировала копию документа. По словам Амосовой, в приказе говорится, что она не выполнила условия трудового контракта."Этот интересный документ поступил в университет по факсу в пятницу в 17.33, при том что в 17.00 заканчивается рабочий день", – заявила ректор.В ходе брифинга она подписала документы относительно того, что ознакомлена с приказом.Агентство "Интерфакс-Украина" пишет, что приказ подписал 30 марта госсекретарь Минздрава Артем Янчук.20 февраля в Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что Амосову отстранили от исполнения обязанностей ректора Национального медицинского университета имени Богомольца, так как она не обеспечила проведение в вузе лицензионного экзамена для студентов-стоматологов.Амосова заявила, что заместитель главы Минздрава Александр Линчевский оказывал на нее давление. Свое отстранение она назвала "расправой" со стороны министерства.Новоназначенного и.о. ректора Михаила Захараша студенты не пускали на рабочее место.26 февраля из-за отстранения Амосовой студенты и трудовой коллектив объявили бессрочную забастовку.Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что забастовка является саботажем со стороны руководства НМУ.Министерство образования потребовало немедленно возобновить образовательный процесс в вузе.28 февраля отстраненный ректор призвала прекратить бессрочную забастовку, которую студенты объявили в ее поддержку, но отметила, что в "Минздраве сохраняется авторитарный стиль руководства". В этот же день забастовка прекратилась.1 марта суд восстановил Амосову в должности ректора. 3 марта в Минздраве заявили, что намерены обжаловать это решение.6 марта Минздрав снова отстранил Амосову. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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