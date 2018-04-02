Мэр добился еще одного судебного решения в свою пользу

В суд поступило заявление от Сенкевича о принятии дополнительного решения по его иску к Николаевского горсовета о признании противоправным и отмене решения от 5 октября 2017 года "О досрочном прекращении полномочий городского головы". 16 марта 2018 суд признал это решение горсовета противоправным и отменил его, - сообщается на сайте Центрального райсуда Николаева, информирует LB.ua.

Представители истца просили разрешить немедленное исполнение решения Центрального райсуда Николаева от 16 марта.

"Дополнительным решением суда от 02.04.2018 года допущено немедленное исполнение решения суда о признании противоправным и отмене решения 27-й внеочередной сессии Николаевского городского совета VII созыва от 5 октября 2017 о досрочном прекращении полномочий городского головы со дня его принятия в полной части", - сказано в сообщении.

Апелляционная жалоба на решение суда от 2 апреля может быть подана в течение 30 дней.

В пресс-службе партии "Самопомощь" объяснили, что Сенкевич может немедленно вернуться к исполнению обязанностей городского головы.

Напомним, депутаты городского совета Николаева на внеочередной сессии приняли решение о досрочном прекращении полномочий мэра города Александра Сенкевича .

8 октября на Соборной площади в Одессе около 700 горожан пришли на "народное вече" , анонсированное отправленным горсоветом в отставку мэром Александром Сенкевичем.