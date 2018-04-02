Кто мы? Тимчасово переміщені особи. Кто мы в целом, не вдаваясь в детали и судьбы?

Какие мы? И кто мы для вас, людей «материка»- для тех, у кого нет войны и тех, у кого она есть?

Мы все выдернуты из привычного и никто из нас не считает, что мы в этом виноваты на столько, на сколько расплатились.

Да, вина есть. Лично я было слишком толерантна к братьям с северо-воcтока. Лично меня мало всколыхнула история с Грузией, я продолжала сидеть с россиянами за одним столом и меня это не парило.

Я была толерантна к земляку, который ещё в 12-м давал почитать книжку, в которой украинцев нет, есть какие-то недорусские, глупые и склонные к предательству. И продолжала считать его своим другом.

Я не принимала к вниманию симптомы. Хотя прекрасно знаю, чем заканчивается игнорирование ранней симптоматики.

Но мы научились адаптироваться. Только изменяющаяся среда стимулирует эволюцию. И в этом наш истинный плюс- мы знаем, что делать, когда придёт жопа. И наши дети, которые поменяли по несколько школ, они выживут в любом микро-социуме и не будут там изгоями.

Мы все потеряли. Мы потеряли дома и квартиры, машины и дачи, друзей и привычки, деньги и здоровье, фотоальбомы и прописи наших детей. Мы потеряли удобное время для старта. Нам многим уже давно не 20 и стартовать приходится из положения лёжа мордой вниз.

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Мы потеряли работы, клиентов, связи, годами наработанные алгоритмы.

Но мы нашли. Нашли новых друзей, новые сферы, новые варианты. Новые примеры перед глазами. Куда поставить ногу есличё. Мы привезли в наши съемные квартиры чуточку вещей из прежней жизни и дополнили их новыми воспоминаниями. У меня, например, есть фото-картина, подаренная киевлянкой. Там Майдан 14-го и палатка с надписью «Донецк». Часть команды, часть корабля(с). Очень здорово осознавать, что Донецк не стоял в стороне, когда в истории рисовалась новая точка отсчета.

Мы все ранены. Кто-то больше, кто-то меньше. Кто-то уже выздоровел и метётся вперёд, как весенний веселый олень. Кто-то ещё застрял там, в прошлом.

Кто-то обзавёлся отличным келоидным рубцом на ране. А кто-то до сих пор не разрешает ей зажить.

Но ведь за одного битого, трёх небитых дают?! Если мы сумели встать на ноги после такого замеса- мы сможем всё. Человек вообще может очень много, если у него нет варианта лихо спетлять от проблем.

Мы теперь такие котики, которые умеют и мышек, и птичек и у ротвейлера из-под носа. Нет, нам и раньше мало что доставалось даром. Но мы научились ценить.

Да, мы все больше или меньше ощущаем, что нас кинули. Нашей безусловной веры в верность текущего положения вещей не осталось, мы уже хорошо знаем почем фунт изюма.

Но мы понимаем, что обидки и требования имеют крайне низкий КПД, нулевой. И мы готовы ждать. Хотя бы для того, чтобы Днепр и Одесса не повторили наш путь.

Нам обидно, когда «Донецк-это диагноз» и когда «Вы там все…». Мы же знаем, что не все донецкие спят и видят превратить съемное жильё в руины. И мы знаем, что вы это тоже знаете.

Просто вы боитесь, стереотипы живучи, даже когда есть понимание, что они искусственны.

И мы радуемся, как дети, когда нам удаётся этот стереотип сломать хотя бы у одного материкового жителя).

Нам стал гораздо ближе Львов, Черновцы, Днепр, Киев, Николаев. Из точек на карте они превратились в «я там жил, у меня там есть друзья».

И мы всё-равно хотим домой. В тот «домой», которого уже нет и никогда не будет больше.

Не все, конечно, хотят. За 4 года многие уже ассимилировались и ТАМ их ждёт меньше, чем есть уже ЗДЕСЬ.

Но мы хотим домой. Чтоб продать квартиру и забрать альбомы. Чтоб посмотреть, как будет драпать на восток вся эта пришлая мразота и наши местные фуйломаны.

Чтобы обнять тех, кто там остался и дождался.

Чтоб пройти с флагами по улице Киборгов, бывшей Артёма, и снять мерзкую полосатую тряпку с ОГА.

Чтобы пригласить в гости Катю из Черновцов, Свету из Киева, Витю из Днепра.

И чтоб мы не письками мерялись, кто из нас больший кормилец и самый немеряный патриот, а просто чтоб пили пиво, ели мясо и вспоминали, из каких жопных глубин нам удалось выгрести. Даже если половина из нас гребла оттуда на идеологически неправильном языке).

Да, мы хотим гарантий, что это не повторится. Но это повторится обязательно, рано или поздно.

Нужно подготовиться. Обрасти зубами в неожиданных местах.

Понять, что если что-то выглядит как скунс, пахнет как скунс и ведёт себя как скунс- то это скунс! Это просто не милый парень из Тулы, который называет себя твоим другом.

Это одна маленькая онко-клетка. И если её прощелкает наша толерантная имунка, одна маленькая клетка превратится в диагноз, без положительных прогнозов.

И нет. Мы не все такие, как я описала. Среди нас довольно мудаков. Но нисколько не более, чем где бы то ни было.

Я патетику не люблю сильно, но важно понимать одну простую штуку. Чем больше мы тут срёмся друг с другом, и делимся на Восток, Запад, Крым, тем легче задача у одного маленького фуйла в кремле и у 140-ка лямов его посипак.

Быть добру)

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