В Украине начинается сезон дорожных работ. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время специального совещания по вопросам развития дорожного хозяйства, передает

“Постепенно можно начинать работы на дорогах”, — заявил Гройсман.

Отметим, в этом году дорожные работы предусматривают проведение проверок качества уже построенных и отремонтированных дорог, внедрение новых норм контроля качества дорог, которые строятся, а также внедрение контроля нагрузки транспорта, который будут проводить подразделения Государственной службы Украины по безопасности на транспорте. К этому контролю глава правительства также предложил привлечь силы и средства Министерства внутренних дел — в частности камеры наблюдения.

“Мы тратим миллиарды гривен на строительство, а затем перегруженным транспортом эти дороги разрушаются. У нас по разным оценкам около 50% транспорта ездит с нарушениями весовых норм”, - уточнил премьер.

Напомним, в “Укравтодоре” рассказали , где будут исправлять дороги в 2018 году. В частности, планируется отремонтировать дорогу от Львова через Тернополь в Умань, а также начать ремонт на участках “Белая Церковь — Николаев — Херсон”, дорогу “Житомир — Черновцы”, “Харьков — Ахтырка”, “Киев — Харьков — Довжанский”.

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