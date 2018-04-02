Как сообщает пресс-служба суда, ходатайство истца об отзыве административного иска было рассмотрено, и принято решение – оставить административный иск без рассмотрения.

Как известно, общественная организация «Всеукраинское бюро расследования» требовала признать противоправным бездействие Министерства юстиции касательно запрета ПР.

В организации считали, что Минюст отказывался обращаться в Окружной админсуд Киева с просьбой запретить деятельность политсилы. Об этом министерство якобы сказало организации в своем письме-ответе.

Истец просил обязать Минюст обратиться в суд с иском о запрете на территории Украины деятельности Партии регионов и отменить государственную регистрацию.

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