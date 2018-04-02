1 апреля со здания американского Генерального консульства спустили флаг США. Видео опубликовано на Facebook-странице посольства США в РФ. Американские дипломаты начали покидать консульство 30 марта. Выдворение сотрудников диппредставительств США в РФ стало ответом на высылку Вашингтоном российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | РФ закрыла Генконсульство США Скриншот: U.S. Embassy Moscow / Facebook 4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов выслали еще около 30 стран. Ряд стран вызвали из РФ своих послов для консультаций. НАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе.видео Видео: U.S. Embassy Moscow / Facebook Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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