В понедельник, 2 апреля, около села Луначарского Запорожской области перевернулась цистерна, в которой перевозили 15 тонн дизтоплива и 15 тонн бензина АИ-92. Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Инцидент произошел на трассе Р-37 Энергодар-Мелитополь-Бердянск. На место происшествия прибыли специалисты, но они не могут оперативно поднять грузовик, так как не имеют мощного автокрана. В настоящее время в Запорожье ищут нужный подъемный механизм, присутствует опасность разлива половины содержимого цистерны на грунт.

"Автоцистерна лежит на боку. Еще невозможно ни поставить ее на колеса, ни откачать топливо, чтобы остановить его утечки", - рассказал один из собеседников.

Он добавил, что пока к месту аварии доставят автокран, пройдет большое количество времени. На грунт может вылиться до 15 тонн горючего.

"Чтобы предотвратить нежелательные последствия ДТП, спасатели охладили автоцистерну, а также накрыли пенной подушкой для предотвращения взрыва", - отметила советник Главного управления ДСНС в Запорожской области Юлия Барышева.

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