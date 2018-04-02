Бурбаки напомнил, что ключевые антикоррупционные реформы, в том числе внедрение электронного декларирования чиновниками, инициировало правительство Яценюка

"Народный фронт" давно требует снять законодательное требование об обязательном декларировании доходов общественными активистами и лицами, получающими иностранные средства по программам помощи, а также иностранными членами наблюдательных советов. Наша позиция остается неизменной " , - заявил руководитель фракции Максим Бурбаки во время Согласительного совета.

Максим Бурбаки напомнил, что ключевые антикоррупционные реформы, в том числе внедрение электронного декларирования чиновниками, инициировало правительство Арсения Яценюка.

"Эти беспрецедентные реформы существенно приближают нас к членству в Европейском Союзе и НАТО. Е-декларирования стало возможным только благодаря политической воле Премьера Яценюка и фракции" Народного фронта " , - напомнил Максим Бурбаки.

Он также отметил недопустимость противоречий между антикоррупционных органами.

"Народный фронт" выражает свое возмущение распрями между руководителями антикоррупционных органов. Наша политическая сила боролась внедрения антикоррупционной реформы. И очень обидно, что антикоррупционные органы превратили свою работу на пиар, а теперь еще и с элементами трагикомедии " , - отметил Максим Бурбаки.