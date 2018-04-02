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В НФ требуют отменить е-декларирования для общественных организаций, - Бурбаки (видео)
02.04.2018 13:48
В НФ требуют отменить е-декларирования для общественных организаций, - Бурбаки (видео)
Бурбаки напомнил, что ключевые антикоррупционные реформы, в том числе внедрение электронного декларирования чиновниками, инициировало правительство Яценюка
часть "Народный фронт" настаивает на отмене законодательной нормы о декларировании доходов общественными активистами.
В НФ требуют отменить е-декларирования для общественных организаций, - Бурбаки (видео) Максим Бурбак. Фото: nfront.org.ua

"Народный фронт" давно требует снять законодательное требование об обязательном декларировании доходов общественными активистами и лицами, получающими иностранные средства по программам помощи, а также иностранными членами наблюдательных советов. Наша позиция остается неизменной " , - заявил руководитель фракции Максим Бурбаки во время Согласительного совета.

Максим Бурбаки напомнил, что ключевые антикоррупционные реформы, в том числе внедрение электронного декларирования чиновниками, инициировало правительство Арсения Яценюка.

"Эти беспрецедентные реформы существенно приближают нас к членству в Европейском Союзе и НАТО. Е-декларирования стало возможным только благодаря политической воле Премьера Яценюка и фракции" Народного фронта " , - напомнил Максим Бурбаки.

Он также отметил недопустимость противоречий между антикоррупционных органами.

"Народный фронт" выражает свое возмущение распрями между руководителями антикоррупционных органов. Наша политическая сила боролась внедрения антикоррупционной реформы. И очень обидно, что антикоррупционные органы превратили свою работу на пиар, а теперь еще и с элементами трагикомедии " , - отметил Максим Бурбаки.

"Уровень доверия к ним в обществе катастрофически упал. Никто не дискредитировал борьбу с коррупцией в Украине так, как это сделали сами антикоррупционные органы" , - добавил руководитель фракции.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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