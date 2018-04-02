Окружной административный суд Киева оставил без рассмотрения иск общественной организации "Всеукраинское бюро расследования" к Министерству юстиции Украины о запрете "Партии регионов". Об этом сообщает пресс-служба суда, передает

"В судебном заседании Окружной административный суд города Киева рассмотрел ходатайство истца об отзыве административного иска. После выхода из совещательной комнаты суд огласил решение - оставить без рассмотрения административный иск ОО "Всеукраинское бюро расследования" к Министерству юстиции Украины, третье лицо - политическая партия "Партия регионов", - сказал судья ОАС Киева Владимир Келеберда.

Указано, что истец просил суд признать противоправной бездеятельность Минюста. В частности, указано письмо-ответ "Об отказе от обращения Министерства юстиции Украины в Окружной административный суд города Киева о запрете деятельности политической партии "Партия регионов". Также истец просил суд обязать Минюст обратиться в суд о запрете деятельности на территории Украины "Партии регионов" и отменить государственную регистрацию.

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