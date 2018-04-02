|Битва за изгнанных: почему Порошенко не нужны люди
|02.04.2018 13:52
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Максим Гольдарб
Началась предвыборная гонка; негодяи, забравшиеся 4 года назад во власть, очень боятся и не хотят эту самую власть потерять - для них это стало смертельно опасно. Они чувствуют это на животном уровне, шкурой.
Поэтому все, что от них сейчас исходит, направлено на одно - необходимость остаться, удержаться у власти.
Понятно, что жители Донбасса однозначно не будут голосовать за действующую власть: Порошенко, Яценюка, Гроссмана, народный фронт, бепепе и прочую пошерсть.
Значит, что будет делать власть? Правильно: не пускать Донбасс назад в страну любой ценой, сколько бы жизней и денег это не стоило.
Дальше: будут за них голосовать переселенцы? Конечно, нет. Что будет делать власть? Точно: переселенцев максимально будут стараться ограничить в избирательных правах, лишить их.
Идём дальше.
Почему резко возникла истерия с высылкой русских дипломатов? Англия и Штаты приказали? Это понятно. Но основное другое.
В РФ сейчас вынуждены работать и жить 3 миллиона наших соотечественников.
Нормальных людей, работящих, которые из-за развала этими жуликами отечественной экономики и войны вынуждены искать работу за рубежом.
Чтоб кормить здесь, в Украине, свои семьи.
Они будут голосовать на выборах за жульё у власти, развалившее страну и сделавшее украинцев бедняками? Нет, не будут.
Стало быть, что должно сделать жульё?
Правильно: не дать возможности этим миллионам украинцев проголосовать.
А как?
Да просто - разорвать дипломатические отношения с Россией или вынудить ее к ответным мерам, которые повлекут за собой фактический разрыв и заправьте дипмиссий, представительств, консульств.
Вот объяснение причин порошенковской «солидарности» по высылке.