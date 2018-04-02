Расследование против Холодницкого было инициировано после подтверждения информации о препятствовании руководства САП расследованию дела против мэра Одессы Геннадия Труханова.

Контрольно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) открыла производство против главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, информирует svodka.net.

Данную информацию подтвердили в КДКП, при этом там не смогли сказать, кто именно будет рассматривать жалобу, сославшись на автораспределение дел, передает INSIDER.

На рассмотрение жалобы у Комиссии есть 2 месяца, хотя вывод предоставить могут и раньше.

Напомним, 30 марта генпрокурор Юрий Луценко подал представление в квалификационную-дисциплинарную комиссию прокуроров с просьбой рассмотреть вопрос об отставке Холодницкого. По его словам, документ направлен в рамках уголовного производства, которое расследуется общей группой ГПУ и НАБУ.

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В свою очередь директор Национального антикорупционного бюро Артем Сытник заявил, что расследование против Холодницкого было инициировано после подтверждения информации о препятствовании руководства САП расследованию дела против мэра Одессы Геннадия Труханова.

20 марта в кабинете главы САП были найдены подслушивающие устройства. Тогда же некоторые СМИ сообщили о скорой отставке Холодницкого из-за проблем со здоровьем и «слишком нервной работы».

Позднее генеральный прокурор Юрий Луценко подтвердил, что руководителя САП прослушивали в его рабочем кабинете, и рассказал, что этим занималось НАБУ под процессуальным руководством ГПУ.

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