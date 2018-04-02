Известная американская актриса, которая получила наибольшую слава благодаря серии фильмов "Шаг вперед", Элисон Стоунер совершила каминг-аут. Об этом сообщает People .

Она рассказала, что влюбилась в свою преподавательницу танцев и в красках описала эмоции от первой встречи с ней.

"Когда у меня закружилась голова от вращений на коленке, она подошла, чтобы выпрямить мне спину. Мое сердце дико забилось, мне стало жарко", - сказала актриса.

Также Стоунер отметила, что позже у нее начались отношения с преподавательницей.

"Я поняла, что никогда не думала о парнях так же, как о ней, и вообще никогда не чувствовала себя в своей тарелке, встречаясь с парнями", - добавила она.

Известно, что Стоунер исполнила роль Камиллы Гейдж в музыкальном фильме "Шаг вперед" 2006 года с Ченнингом Татумом. Кроме того, она сыграла в сиквеле "Шаг вперед 3D" 2010 года и в последней ленте франшизы "Шаг вперед: Все или ничего" 2014 года.

Как сообщал svodka.net ранее, в последнее время в сети появлялись слухи о проблемах в отношениях Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира