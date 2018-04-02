В декларации исполняющей обязанности министра здравоохранения Уляны Супрун обнаружили «нищего» мужа и миллионные вложения, передает со ссылкой на .

Соответствующую информацию чиновница указала у себя в электронной декларации за 2017 год.

Так, согласно информации из документа, супруг Уляны Супрун – Марко, за прошлый год не имел вообще никаких доходов. Тем не менее, вместе с женой он держит в американском банке 8,3 тысячи долларов.

Не менее интересным выглядит факт того, что украинская чиновница в прошлом году потратила 1,67 тысяч долларов для страхования своей жизни в Соединенных Штатах.

Более того, согласно декларации, Супрун и ее супруг не имеют ни собственного авто, ни жилья в Украине.

В то же время Супрун задекларировала почти четыре миллиона долларов на счетах в Соединенных Штатах.

Напомним, глава Минздрава Ульяна Супрун подала электронную декларацию. Она задекларировала 555 тысяч 663 доллара на пенсионном счете. Об этом свидетельствуют данные декларации Супрун за 2017 год на сайте е-деклараций.

Также Супрун указала, что имеет более 140 тысяч гривен на банковских счетах в «Кредобанке» и «Укргазбанке». Совместно со своим мужем глава Минздрава задекларировала также 8,3 тысяч долларов на счетах в американском банке.

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