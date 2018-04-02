|Британский Vogue впервые разместил на обложку фото с моделью в хиджабе
|02.04.2018 13:56
|
Новый выпуск посвящен теме разнообразия в модной индустрииБританский Vogue представил обложку майского номера, на которое размещено групповое фото нескольких девушек: одна из них - кенийский модель Аден в хиджабе.
Фото: Halima Aden
Как информирует The Independent , это первый подобный случай за более чем 100 лет существования журнала.
Новый выпуск получил название New Frontiers ( «Новые рубежи») и посвящен изменениям, которые происходят в фэшн-индустрии в последние месяцы.
"Даже пять, а тем более десять или двадцать лет назад эта обложка не могла выглядеть так, как она выглядит сейчас , - написал главный редактор журнала Эдвард Еннинфул. - Одна из главных тенденций, которые сейчас можно наблюдать в мире моды, - это разнообразие. и речь не только о чернокожих и белых, а о разнообразии во всем: расы, размере одежды, религии, или сексуальности. Это именно то, что мы хотели передать своей новой обложкой " .
Напомним, что Франция, Нидерланды, Бельгия, Болгария и немецкий земля Бавария ввели ограничения на ношение паранджи, полностью закрывающей лицо в общественных местах.