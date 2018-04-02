Новый выпуск посвящен теме разнообразия в модной индустрии

Как информирует The Independent , это первый подобный случай за более чем 100 лет существования журнала.

Новый выпуск получил название New Frontiers ( «Новые рубежи») и посвящен изменениям, которые происходят в фэшн-индустрии в последние месяцы.

"Даже пять, а тем более десять или двадцать лет назад эта обложка не могла выглядеть так, как она выглядит сейчас , - написал главный редактор журнала Эдвард Еннинфул. - Одна из главных тенденций, которые сейчас можно наблюдать в мире моды, - это разнообразие. и речь не только о чернокожих и белых, а о разнообразии во всем: расы, размере одежды, религии, или сексуальности. Это именно то, что мы хотели передать своей новой обложкой " .