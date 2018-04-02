В Малайзии ввели тюремный срок за "фейковые новости"

Парламент Малайзии принял закон, запрещающий публикацию "фейковых новостей", передает в понедельник агентство "" (АП).

По информации агентства, закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет за распространение новостей, не соответствующих действительности.

После напряженных дебатов в парламенте, за принятие закона проголосовали 123 депутата. Однако 64 парламентария проголосовали "против", сообщает АП.

По данным АП, представители малазийской оппозиции, критикуя законопроект, ранее заявляли, что принятие нового закона поставит страну "ближе к диктатуре".

Кроме того, правозащитники высказывали мнение, что принятие этого закона направлено на прекращение освещения со стороны СМИ финансового скандала, с которым столкнулось правительство премьер-министра Малайзии Наджиб Тун Разака.

В 2015 году разразился коррупционный скандал с участием государственного инвестиционного фонда, основанного Н.Т.Разаком. В министерстве юстиции США заявляли, что премьер был причастен к присвоению средств из этого фонда и к отмыванию денег через него.

Премьер и руководство фонда опровергли эти обвинения и заявили, что они были сфабрикованы иностранными силами.