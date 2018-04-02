Министерство здравоохранения Украины отдало распоряжение уволить ректора Национального медицинского университета им. А. Богомольца Екатерину Амосову, которая ранее заявляла о давлении со стороны Минздрава. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Соответствующий приказ Минздрава был подписан госсекретарем Артемом Янчуком 30 марта.

Сообщается, что Екатерина Амосова в ходе брифинга 2 апреля подписала соответствующие документы относительно того, что она ознакомлена с приказом.

Как уточнила Амосова, приказ о ее увольнении был получен университетом в пятницу вечером.

Ранее сообщалось, что 20 февраля Минздрав отстранил от работы ректора НМУ Амосову. Согласно сообщению, ректора отстранили из-за того, что студенты стоматологического факультета не смогли сдать обязательный для продолжения обучения экзамен "Шаг 1. Стоматология".

2 марта Административный суд Киева восстановил Амосову в должности ректора.

6 марта Министерство здравоохранения снова отстранило от должности ректора.

30 марта Комиссия Минздрава рекомендовала уволить Амосову с поста ректора НМУ. Причина увольнения - невыполнение контракта. Договор с ней подписан на 7 лет, проработала она же только три.

Сейчас Амосова считает, что решение комиссии Минздрава о признании ее работы неудовлетворительной было несправедливым.

"Заранее было написано приказ о моем увольнении, который, видимо, не доехал до ректората сегодня только по причине пятничных пробок и сокращенного рабочего дня.

В понедельник с девятого утра буду ждать этот документ, чтобы сразу расписаться в его получении, вместе с трудовой книжкой", - пишет Амосова.

Она также заявила, что подает в суд на Министерство здравоохранения.

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