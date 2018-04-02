|Катерину Амосову Минздрав Супрун окончательно выкинул из Национального медицинского университета им. А. Богомольца
|02.04.2018 14:00
|
Министерство здравоохранения Украины отдало распоряжение уволить ректора Национального медицинского университета им. А. Богомольца Екатерину Амосову, которая ранее заявляла о давлении со стороны Минздрава. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Соответствующий приказ Минздрава был подписан госсекретарем Артемом Янчуком 30 марта.
Сообщается, что Екатерина Амосова в ходе брифинга 2 апреля подписала соответствующие документы относительно того, что она ознакомлена с приказом.
Как уточнила Амосова, приказ о ее увольнении был получен университетом в пятницу вечером.
Ранее сообщалось, что 20 февраля Минздрав отстранил от работы ректора НМУ Амосову. Согласно сообщению, ректора отстранили из-за того, что студенты стоматологического факультета не смогли сдать обязательный для продолжения обучения экзамен "Шаг 1. Стоматология".
2 марта Административный суд Киева восстановил Амосову в должности ректора.
6 марта Министерство здравоохранения снова отстранило от должности ректора.
30 марта Комиссия Минздрава рекомендовала уволить Амосову с поста ректора НМУ. Причина увольнения - невыполнение контракта. Договор с ней подписан на 7 лет, проработала она же только три.
Сейчас Амосова считает, что решение комиссии Минздрава о признании ее работы неудовлетворительной было несправедливым.
"Заранее было написано приказ о моем увольнении, который, видимо, не доехал до ректората сегодня только по причине пятничных пробок и сокращенного рабочего дня.
В понедельник с девятого утра буду ждать этот документ, чтобы сразу расписаться в его получении, вместе с трудовой книжкой", - пишет Амосова.
Она также заявила, что подает в суд на Министерство здравоохранения.