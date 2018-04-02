У нас є державний прапор і це найголовніше. Навіщо ще узаконювати прапор ОУН-УПА, які колись воювали за незалежність України?

Не думаю, що можна додати щось більше, ніж те, що цей прапор і так піднесений людьми, які справді боролися за Україну. Мені здається, що розмовами про його використання поруч із державними символами України, займаються не дуже зайняті політики.

Це розмивання державної символіки. Для того, щоб всі у світі розуміли, що таке Україна – прапор має бути один. Звісно, прапор ОУН-УПА може і буде використовуватися 14 жовтня, на день українських повстанців, що є абсолютно логічним. А державний прапор – це те, що нас представляє у світі і ця ідентифікація має бути абсолютно чіткою.

Хто такі українські повстанці? Це люди, які воювали в супертяжких умовах, коли практично весь світ впав навколішки перед кремлівським режимом, в окупованій східній Європі всі сиділи по норах, і тільки українці і литовці зважились на збройний опір.

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Українські повстанці – дуже трагічна і водночас героїчна сторінка у нашій історії. Це люди, які тримали прапор боротьби тоді, коли ніхто на цю боротьбу не зважувався. Зрозуміло, чому російська імперія так атакувала цю історію. Українські повстанці повставали зі зброєю у той час, коли радянські люди боялися щось сказати навіть у себе під ковдрою. І в таких суперскладних умовах до цієї боротьби вдалося залучити сотні тисяч людей. Легко бути героєм у перемагаючій армії. І значно важче в армії, яка не має шансів виграти при житті свого покоління. Але під цю ідеалістичну платформу українським повстанцям вдалося набрали сотні тисяч людей. Тому зрозуміло, що вороги на це достатньо нервово і хворобливо реагують.

Українські повстанці справді героїчно вмирали за незалежність України, але прапор у нас має бути один.

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