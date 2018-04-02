По мнению депутата, обстоятельства, о которых он может сообщить, «повлияли на развитие событий в Украине в феврале-марте 2014 года, в частности и в Крыму».

Народный депутат от Оппозиционного блока Михаил Добкин готов дать свидетельские показания в Оболонском суде Киева по делу о госизмене Виктора Януковича. Об этом пишет Лига.Новости.

Соответствующее письмо от парламентария адвокат экс-диктатора Виталий Сердюк опубликовал в своем Facebook, информирует svodka.net.

В письме Добкин заявляет, что готов дать показания по поводу событий февраля 2014 года, в том числе о поездке Януковича из Киева в Харьков 22 февраля.

По мнению депутата, обстоятельства, о которых он может сообщить, «повлияли на развитие событий в Украине в феврале-марте 2014 года, в частности и в Крыму».

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22 февраля 2014-го, когда Янукович прибыл из столицы в Харьков, в областном центре состоялся так называемый съезд депутатов юго-восточных регионов, АР Крым и Севастополя, между организаторов которого был Добкин, тогдашний глава Харьковской ОГА.

«Съезд» не признал смену власти в Украине, произошедшую в результате Майдана, и заявил, что местные власти на юге и востоке страны «берут на себя ответственность за обеспечение конституционного порядка на своей территории».

25 января 2018 года прежний охранник Януковича Олесь Шаран в своих свидетельских показаниях в суде заявил, что Добкин в ночь с 21 на 22 февраля 2014-го предоставил беглому экс-президенту транспорт для дальнейшего передвижения.

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