Известный певец, продюсер, народный плут Украины Андрей Данилко прокомментировал свое ругательство во время Национального отбора к Евровидению-2018.

Тогда виртуоз сделал замечание певице TAYANNA, а после этого обматерил директора артистки. "Если бы я его послал на х*й, это было бы некрасиво, а я его послал в пи*ду, а это слышится, как "иди домой". Во-первых, не надо мне мешать, я сижу в прямом эфире, и это все-таки проблема воспитания человека, который бежал, или команды", - рассказал певец в интервью Кате Осадчей.

Также Данилко подчеркнул, у него прекрасные отношения с TAYANNA.

"Почему все думают, что я плохо к ней отношусь? Если я член жюри, почему я не могу спросить про фонограмму? Мне, конечно, было смешно, честно скажу. Сказать, что я жалею, наверное, я жалею, но с другой стороны - этот Нацотбор запомнят именно из-за этого", - отметил Данилко.

Как сообщал MIGnrews.com.ua ранее, на финале Нацотбора Данилко обвинил TAYANNA в пении под фонограмму и послал возмущенного зрителя .

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