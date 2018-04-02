|Минздрав досрочно разорвал контракт с Амосовой
|02.04.2018 14:03
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20 февраля в Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что Амосову отстранили от исполнения обязанностей ректора Национального медицинского университета имени Богомольца, так как она не обеспечила проведение в вузе лицензионного экзамена для студентов-стоматологов.Амосова заявила, что заместитель главы Минздрава Александр Линчевский оказывал на нее давление. Свое отстранение она назвала "расправой" со стороны министерства.Новоназначенного и.о. ректора Михаила Захараша студенты не пускали на рабочее место.26 февраля из-за отстранения Амосовой студенты и трудовой коллектив объявили бессрочную забастовку.Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что забастовка является саботажем со стороны руководства НМУ.Министерство образования потребовало немедленно возобновить образовательный процесс в вузе.28 февраля отстраненный ректор призвала прекратить бессрочную забастовку, которую студенты объявили в ее поддержку, но отметила, что в "Минздраве сохраняется авторитарный стиль руководства". В этот же день забастовка прекратилась.1 марта суд восстановил Амосову в должности ректора. 3 марта в Минздраве заявили, что намерены обжаловать это решение.6 марта Минздрав снова отстранил Амосову.
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