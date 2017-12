Модель Ирина Шейк снялась в ролике для журнала . Шейк позировала для Love Magazine Фото: irinashayk / Instagram Видео обнародовали на странице журнала в Instagram. * Yee-haw! Day 20 of #LOVEADVENT is @irinashayk. “I love doing Love Advent because it's always fun getting wild and crazy with Katie and it reminds me of old Russian Christmas celebrations.” * Link in bio to full film. @coach @alainmikliparis Director @douginglish Fashion Editor Martina Nilsson Make up @sandyganzer Hair @robsalty Casting @bitton and @twodadstwokids Публикация от LOVE MAGAZINE (@thelovemagazine) Дек 20, 2017 at 12:55 PST Ирина Шейк родилась 6 января 1986 года в Еманжелинске Челябинской области. Отец модели имел башкирские корни, был шахтером, рано умер от болезни легких. Мать Ирины – учитель музыки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



