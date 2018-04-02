|ЕБРР предоставит "Новой почте" кредит на развитие компании
|02.04.2018 14:04
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Планы по заключению кредитного соглашения подтвердили обе стороныЕвропейский банк реконструкции и развития предоставит украинской компании "Новая почта" кредит на расширение и развитие.
Фото: Громадське
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
В то же время, о сумме кредита и направления его использования не сообщается.
Отмечается, что планы по заключению кредитного соглашения подтвердили обе стороны.
Согласно правилам ЕБРР, банк может публично не объявлять о кредитных соглашения, сумма которых меньше 20000000 долларов.
Следователи ГПУ 16 марта пришли с обысками в офисы "Новой почты". В прокуратуре предположили, что должностные лица компании уклонялись от уплаты налогов.
Напомним, 16 марта стало известно, что Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) проводит обыски в нескольких офисах "Новой почты" . В Генеральной прокуратуре заявили, что должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, что приводило к неуплате налогов в отдельно крупных размерах.
17 марта в ГПУ заявили, что следователи главного следственного управления Генеральной прокуратуры во время обысков в помещениях "Новой почты" в Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Харькове и Полтаве изъяли финансовые документы и неучтенные денежные средства .
В свою очередь компания "Новая почта" заявляет о периодических Ddos-атаки на ее мощности.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициировал проверку законности обысков в ООО "Новая почта".