Планы по заключению кредитного соглашения подтвердили обе стороны

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В то же время, о сумме кредита и направления его использования не сообщается.

Отмечается, что планы по заключению кредитного соглашения подтвердили обе стороны.

Согласно правилам ЕБРР, банк может публично не объявлять о кредитных соглашения, сумма которых меньше 20000000 долларов.

Следователи ГПУ 16 марта пришли с обысками в офисы "Новой почты". В прокуратуре предположили, что должностные лица компании уклонялись от уплаты налогов.

Напомним, 16 марта стало известно, что Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) проводит обыски в нескольких офисах "Новой почты" . В Генеральной прокуратуре заявили, что должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, что приводило к неуплате налогов в отдельно крупных размерах.

17 марта в ГПУ заявили, что следователи главного следственного управления Генеральной прокуратуры во время обысков в помещениях "Новой почты" в Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Харькове и Полтаве изъяли финансовые документы и неучтенные денежные средства .

В свою очередь компания "Новая почта" заявляет о периодических Ddos-атаки на ее мощности.