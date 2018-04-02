Во время сезонного цветения людям с четко выраженной аллергической реакцией нужно быть внимательнее к своему организму, избегать раздражителей, или вообще уехать в отпуск. Об этом в комментарии рассказал заведующий консультативно-информационного отдела "1583" Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева Александр Комашко.

"Что касается аллергических реакций, можно сказать следующее: как правило, обострения - это явление сезонное, которое возникает у людей, которые имеют аллергическую реакцию на пыльцу, цветение определенных растений. Чаще только обострение приходится на конец марта - апрель, когда сходит снег и начинается первое цветение. Обычно аллергические реакции возникают на такие растения, как тополя, - они цветут интенсивно, пух разносится на большое расстояние", - рассказал врач.

Медицинский термин такого явления - поллиноз. По словам эксперта, аллергики, то есть люди, которые реагируют на такие цветения, не первый год имеют проявления аллергической реакции, а следовательно - готовятся заранее.

"Они начинают принимать противоаллергические антигистаминные средства. Как правило, эти препараты подбираются индивидуально, и именно во время цветения можно либо увеличивать дозу, или просто поддерживать применение препарата, принимать его именно во время цветения. Как правило, обострение начинает спадать на начало лета - примерно на июнь месяц, хотя бывают и исключения. Также массивно полиномы проявляются в осеннее время", - отметил он.

По словам медика, обычно симптомы при аллергии общие для всех.

"Проявления аллергии довольно классические: это могут быть высыпания на коже, могут появляться слезотечение и насморк - все это классические проявления аллергической реакции. У некоторых людей могут проявляться определенные типичные высыпания - то есть у каждого человека могут быть и индивидуальные особенности, но, как правило, характерны общие проявления", - пояснил Комашко.

В отдельных случаях, рассказал он, аллергические проявления могут доходить до анафилактических реакций, то есть угрожающих жизни состояний, но, как правило, такая реакция происходит в результате непосредственного контакта с реагентом.

"Если возникает очень сильное проявление аллергии, например отек, который перекрывает дыхательные пути, - человек может задохнуться, такие проявления крайне опасны. Когда человек чувствует, что ему становится дурно, плохо, усложняется дыхание - он ​​должен прекратить взаимодействие с реагентом, принимать медицинские препараты и вызвать скорую помощь", - подчеркнул врач.

Так, по словам эксперта, людям с полиномами для того, чтобы уменьшить проявления, можно посоветовать ограничить присутствие в местах, где проходит цветение.

"То есть если вы знаете, что у вас где-то близко дома или маршрута вашего ежедневного передвижения есть растения, которые вызывают аллергические реакции, - нужно ограничить время посещения этих мест или другой путь, хотя бы на время уменьшить контакт. Как правило, если аллерген удалить, проявления исчезают. Кроме того, некоторые люди, имеющие сильные проявления аллергии, берут отпуск на определенный период, чтобы пережить эти полиномы. Они могут выехать за город или просто пересидеть этот период дома. Лекарства, которые следует принимать во время проявлений аллергической реакции, - антигистаминные препараты последнего поколения, которые имеют хорошо выраженное действие, не вызывают побочных реакций и имеют удобное дозирование - где-то 1 таблетка в сутки", - отметил он.

Для профилактики врач не советует начинать прием препаратов заранее. По его словам, лекарства не смогут полностью нивелировать действие аллергена на организм. Их в определенной концентрации поддерживающей дозой можно начать принимать за несколько дней, в зависимости от препарата. Говорить, что нужно принимать препараты через две недели, - сейчас не актуально.

"Для того, чтобы выявить, на что именно у вас аллергия, необходимо провести аллергологические пробы - как правило, их назначают после обращения к врачу-аллергологу. Фактически методом подбора врач проверяет, на что именно у вас аллергия: есть набор реагентов, которые имеют очень низкую концентрацию, и зависимо от того, какая будет реакция организма, определяют аллерген", - рассказал Комашко.

"У некоторых людей аллергия может проявляться впервые: в таком случае надо сразу искать причину. Например, если у вас насморк, слезотечение, сыпь - на ровном месте они не появятся. Если это простуда - должны быть другие симптомы, температура или другие проявления. Но если их нет, а есть только вышеупомянутые симптомы, тогда надо заподозрить именно аллергическую реакцию", - отметил он.

По словам специалиста, аллергики, как правило - это люди, которые имеют сильный иммунитет, то есть у людей с пониженным иммунитетом меньше реакция. Аллергия - это, действительно, ответ иммнаш сайтой системы: если у человека она довольно активная, то у него большие шансы развития аллергической реакции.

"Нужно просто обращать внимание на то, что, если вы принимаете впервые непривычную пищу, находитесь в новом климате, возле непривычных растений, вы должны иметь при себе противоаллергические препараты", - отметил врач.

Он рассказал, что, как правило, первый контакт с аллергеном может просто вызвать реакцию организма без видимых проявлений, а повторный контакт даст уже сильный ответ. Бывают ситуации, когда аллергия проявляется только со второго контакта: сначала организм распознает аллерген, а потом начинается бурная реакция.

"К сожалению, сейчас почти невозможно жить без аллергии: существует большой спектр химических красителей в пище, косметике и тому подобное. Люди с детства контактируют с очень сильными аллергенами, следовательно сейчас даже с детского возраста, чуть ли не от рождения у людей развиваются разного рода аллергии", - добавил специалист.

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