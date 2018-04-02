ФГИ исключил облэнерго, ряд ТЭЦ, "Турбоатом" и ЗТМК из списков на приватизацию-2018

Фонд госимущества Украины (ФГИ) в связи со вступлением в силу нового закона "О приватизации государственного и коммунального имущества" пересмотрел перечни объектов на приватизацию в 2018 году, в частности, исключив из них контрольные пакеты акций пяти облэнерго, блокирующие пакеты акций трех облэнерго и "Донбассэнерго".

В новых списках по сравнению с утвержденными в конце прошлого года отсутствуют также 75,22% акций "Турбоатома", 51% акция Запорожского титано-магниевого комбината, 50% - "Азовмаша", 40% - "Свит ласощив".

Из четырех планировавшихся к продаже ТЭЦ - Криворожской, Николаевской, Днепровской и Херсонской - оставлена только Николаевская.

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В то же время в список включены блокпакеты по 25% акций "Нафтохимика Прикарпаття" и "Нефтеперерабатывающего комплекса "Галичина", а также 100% "Украины туристической", 76,7588% акций Херсонского хлопкового комбината.

В обновленном перечне в группе крупнейших объектов, подлежащих приватизации в текущем году, осталось только четыре позиции: 99,567% акций Одесского припортового завода (ОПЗ), 99,995% - "Сумыхимпром", 68,009% - Запорожского производственного алюминиевого комбината и 78,29% -"Центрэнерго". При условии одобрения правительством условий продажи выставление первых трех на конкурс запланировано на май, "Центрэнерго" – на июнь.

Как пояснили агентству "Интерфакс-Украина" в ФГИ, столь существенное сокращение списка крупнейших объектов для приватизации в 2018 году связано с тем, что лишь указанные объекты подпадают под переходные положения нового закона. В Фонде пояснили, что дополнительный список объектов с активами свыше 250 млн грн для продажи в этом году будет утвержден правительством.

Как сообщалось, госбюджет-2017 предусматривал 17,1 млрд грн поступлений от приватизации, однако бюджет получил лишь 3,4 млрд грн. Основную сумму в 3,05 млрд грн Фонд получил за счет продажи в августе блокпакетов акций энергокомпаний, которые выкупила группа СКМ Рината Ахметова, уже владеющая в них контрольными пакетами.

Поступления от приватизации в 2016 году составили 0,19 млрд грн при плане 17,1 млрд грн. Госбюджет-2018 предполагает поступление от приватизации 21,3 млрд грн.