Министерство здравоохранения Украины уволило ректора Национального медицинского университета им. А. Богомольца Екатерину Амосову, сообщает Интерфакс-Украина.

По полученным данным, приказ на увольнение ректора медуниверситета был подписан еще 30 марта. Однако Амосова подписала документы во время брифинга в понедельник, 2 апреля.

Стоит отметить, что во время заседания комиссии МОЗ с заслушиванием отчетов ректоров медицинских университетов работу Екатерины Амосовой за 2017 год признали неудовлетворительной. Сама ректор на заседание не явилась, хотя его ради нее уже один раз переносили.

Как сообщал svodka.net ранее, Министерство здравоохранения Украины повторно отстранило Екатерину Амосову от исполнения обязанностей ректора Национального медицинского университета им. Богомольца.

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