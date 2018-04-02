По информации следствия, председатель Государственной аудиторской службы Лидия Гаврилова в течение 2015–2017 годов получила в собственность активы на сумму почти 10 млн грн. Их стоимость значительно превышает законные доходы чиновника. Гавриловой инкриминируется незаконное обогащение и декларирование недостоверной информации Фото: Лидия Гаврилова / Facebook Ей инкриминируется незаконное обогащение и декларирование недостоверной информации (ч. 3 ст. 368-2, ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины).По информации детективов, Гаврилова в течение 2015–2017 годов получила в собственность активы на общую сумму почти 10 млн грн. Законность оснований их приобретения не подтверждена доказательствами, а их стоимость значительно превышает законные доходы чиновника, рассказали в САП."Также, по мнению следствия, председатель Госаудитслужбы внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодные е-декларации за 2015 (более 2,86 млн грн) и 2016 годы (более 4,67 млн грн). Следствие считает, что чиновник прибегла к таким действиям умышленно, вероятно, с целью сокрытия от соответствующих государственных органов и общественности своего реального имущественного положения и только имеющегося у нее и членов ее семьи имущества", – говорится в сообщении.Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины начали расследование в отношении Гавриловой в январе 2017 года и завершили 3 марта 2018 года. https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/1180709205365594 23 января 2018 года детективы НАБУ сообщили Гавриловой о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 млн грн и декларировании недостоверных данных. По данным следствия, чиновница с 2015-го по 2017 годы купила квартиру и два паркоместа в Киеве, внедорожник 2016 года выпуска, дорогостоящую мебель и технику. При обыске квартиры чиновницы детективы НАБУ обнаружили золотые слитки и наличные в сумме $112,8 тыс. и €8,5 тыс.Гаврилова заявила, что открытое в ее отношении уголовное производство является личной местью со стороны одного из руководителей НАБУ.25 января Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения для чиновницы в виде личного обязательства.В отстранении Гавриловой от должности отказали Соломенский райсуд Киева и Апелляционный суд столицы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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