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САП передала в суд дело о незаконном обогащении главы Госаудитслужбы Украины Гавриловой
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02.04.2018 14:11
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По информации следствия, председатель Государственной аудиторской
службы Лидия Гаврилова в течение 2015–2017 годов получила в
собственность активы на сумму почти 10 млн грн. Их стоимость
значительно превышает законные доходы чиновника. Гавриловой
инкриминируется незаконное обогащение и декларирование
недостоверной информации Фото: Лидия Гаврилова / Facebook Ей
инкриминируется незаконное обогащение и декларирование
недостоверной информации (ч. 3 ст. 368-2, ст. 366-1 Уголовного
кодекса Украины).По информации детективов, Гаврилова в течение
2015–2017 годов получила в собственность активы на общую сумму
почти 10 млн грн. Законность оснований их приобретения не
подтверждена доказательствами, а их стоимость значительно превышает
законные доходы чиновника, рассказали в САП."Также, по мнению
следствия, председатель Госаудитслужбы внесла заведомо
недостоверные сведения в ежегодные е-декларации за 2015 (более 2,86
млн грн) и 2016 годы (более 4,67 млн грн). Следствие считает, что
чиновник прибегла к таким действиям умышленно, вероятно, с целью
сокрытия от соответствующих государственных органов и
общественности своего реального имущественного положения и только
имеющегося у нее и членов ее семьи имущества", – говорится в
сообщении.Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины
начали расследование в отношении Гавриловой в январе 2017 года и
завершили 3 марта 2018 года.
https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/1180709205365594
23 января 2018 года детективы НАБУ сообщили Гавриловой о
подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 млн грн
и декларировании недостоверных данных. По данным следствия,
чиновница с 2015-го по 2017 годы купила квартиру и два паркоместа в
Киеве, внедорожник 2016 года выпуска, дорогостоящую мебель и
технику. При обыске квартиры чиновницы детективы НАБУ обнаружили
золотые слитки и наличные в сумме $112,8 тыс. и €8,5 тыс.Гаврилова
заявила, что открытое в ее отношении уголовное
производство является личной местью со стороны одного из
руководителей НАБУ.25 января Соломенский районный суд Киева избрал
меру пресечения для чиновницы в виде личного обязательства.В
отстранении Гавриловой от должности отказали Соломенский
райсуд Киева и Апелляционный суд столицы.
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