"Украинский парламент необходимо донести до мира, что доминирование" Газпрома "на газовом рынке опасен"

"Три недели назад фракция" Народный фронт "зарегистрировала проект постановления об Обращении Верховной Рады к международному сообществу о недопустимости строительства газопровода" Nord Stream-2 "и угрозы монополии Российской Федерации на газовом рынке Европы. Мы искренне надеемся, что на этой пленарной неделе парламент конце- концов проголосует это постановление " , - заявил руководитель фракции Максим Бурбаки во время Согласительного совета.

Автор постановления подчеркнул, что украинскому парламенту необходимо донести до мира, что доминирование "Газпрома" на газовом рынке опасен.

"Руководство России никогда не соблюдалось слово. В этом Украина и Европа в очередной раз убедились 1 марта, когда" Газпром "резко снизил транзит газа. Химическая нападение России на Британию и новое обострение отношений между Россией и Западом - это яркая иллюстрация дикости Кремля и психической неуравновешенности российского диктатора " , - подчеркнул Максим Бурбаки.

Он также добавил, что внедрение газопровода опасно и безответственно.

"Последствия выполнения проекта" Nord Stream-2 "выйдут за рамки коммерции или внутренних дел стран ЕС и приведут экономическую и политическую дестабилизацию всей Европы, а следовательно - и планеты в целом" , - подчеркнул руководитель фракции.

Он также отметил, что часть положительно восприняла решение Европарламента, которым распространяются единые правила внутреннего газового рынка ЕС.

"Мы приветствуем решение Европарламента, который поддержал законопроект Еврокомиссии, распространяет единые правила внутреннего газового рынка Евросоюза на этот проект. В нашем постановлении также говорится, что президент и правительство должны инициировать консультации с Еврокомиссией по вопросам" Северного потока-2 "в соответствии с Соглашением о ассоциации между ЕС и Украиной " , - добавил руководитель фракции.