Кремль заинтересован в том, чтобы украинская власть была слабой.

Основной целью президента РФ Владимира Путина является ухудшение ситуации внутри Украины через слабую неработоспособную власть, информирует svodka.net.

Об этом в своей колонке на «Апострофе! Пишет военный знаток и блогер Алексей Арестович.

«На самом Донбассе обострять смысла особого нет, но есть смысл обострять внутри Украины, действуя согласованно с Донбассом. В любом случае, главным контурным процессом остаются выборы в Украине, до которых остался год. Они будут играть на этом поле, а все действия на Донбассе будут согласованы с действиями их сил внутри Украины, на которые они будут делать ставку на выборах. Нужен будет мир – сделают, нужно будет обменять пленных – обменяют. Им же надо поднимать реноме медведчуковским партиям, Оппоблокам и всем остальным», — поясняет эксперт.

По его словам, Кремль заинтересован в том, чтобы украинская власть была слабой.

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«Главной рамкой для них является задача ослабления правящей коалиции по результатам выборов. Например – создать такой парламент, в котором много фракций и который не может нормально договариваться и принимать решения по реформам, особенно экономическим, по вопросам национальной безопасности и так далее. То есть эдакая махновщина. А вообще идеал Кремля – еще и поссорить парламент с будущим президентом, кто бы им ни был. И все – тогда мы парализованы, поскольку реформы не идут, ситуация обостряется внутри, экономика подыхает. А где-то в 2021 году бери нас теплыми, мы уже дозрели. Это то, что надо Путину», — резюмирует Арестович.

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