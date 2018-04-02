Громкие заявления Дональда Трампа о новой холодной войне с Россией скорее являются тактикой, а на самом деле он настроен на сделку с Владимиром Путиным.

Об этом в своей колонке на "" пишет российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр, передает .

"Дональд Трамп сказал, что выиграет гонку вооружений. Посмотрим, есть у нас в России люди, которые считают, что мы выиграем, и даже это утверждают. В том числе господин Путин считает, что мы выиграем эту гонку.

Из Америки сообщают, что Трамп в действительности хочет с Путиным договориться, что у него очень доброе отношение к Путину, и сейчас его пугает, чтобы была более выгодная для сделка", - отмечает Фельгенгауэр.

В этом контексте он также отмечает, что помощники год уговаривали Трампа поставить оружие Украине, а после поставок объяснили тактику действий с Путиным – сначала напугать его, а потом договориться с ним.

"Потому что сам лично Трамп настроен на дружбу с Путиным. Нынешняя американская жесткость по отношению к России – это, скорее, тактика. С его точки зрения, во всяком случае. Его окружение настроено по-другому, это правда. Ну а Трамп пока настроен на дружбу и на сделку с Путиным", - поясняет знаток.

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