Март 2018 года впервые за пять лет был ниже климатической нормы, отметили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Температура воздуха в марте впервые за пять лет была ниже нормы Фото: ЕРА Прошлый месяц впервые за пять лет был ниже климатической нормы, отметили в обсерватории.В марте средняя температура воздуха составила -1,9°, что на 2,6° ниже климатической нормы. Как пояснили специалисты, с ноября 2016 года все месяцы были теплее нормативных показателей.Холоднее только в Киеве было 2 марта, когда минимальная температура опустилась до -14,7°, а теплее всего – 27 марта, когда максимальная температура достигла +9,3°. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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