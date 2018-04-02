Март 2018 года впервые за пять лет был ниже климатической нормы,
отметили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса
Срезневского. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Температура воздуха в марте впервые за пять лет была ниже нормы
Фото: ЕРА Прошлый месяц впервые за пять лет был ниже климатической
нормы, отметили в обсерватории.В марте средняя температура воздуха
составила -1,9°, что на 2,6° ниже климатической нормы. Как пояснили
специалисты, с ноября 2016 года все месяцы были теплее нормативных
показателей.Холоднее только в Киеве было 2 марта, когда минимальная
температура опустилась до -14,7°, а теплее всего – 27 марта,
когда максимальная температура достигла +9,3°.
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