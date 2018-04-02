"Крымский фермер Владимир Балух 13-й день голодает в тюрьме, куда его за украинский флаг над домом бросили русские оккупанты"

Заявление об этом он сделал 19 марта на знак протеста на объявленный приговор, сообщает Радио Свобода .

"Крымский фермер Владимир Балух 13-й день голодает в тюрьме, куда его за украинский флаг над домом бросили русские оккупанты", - напомнил в соцсетях депутат Верховной Рады Украины, вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев.

31 марта Крымская правозащитная группа сообщила, что Балух сильно похудел и осунулся, об этом стало известно после того, как 30 марта Украинская посетил адвокат.

По данным правозащитников, Балуха перевели из одиночной камеры в другую, где он находится под постоянным видеонаблюдением. В новой камере в Балуха есть сосед, которому сотрудники СИЗО приносят домашнюю еду.

"Украинский активист расценивает это как форму издевательства и попытку заставить его выйти из голодовки. И до начала голодовки к активисту в камеру приходили сотрудники СИЗО, которые пытались его отговорить от голодовки", - говорится в сообщении.

14 марта подконтрольный Кремлю высший суд Крыма изменил приговор украинскому активисту Владимиру гляделки. Суд изъял из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, активиста приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафа в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (около 4,6 тысячи гривен).

19 марта стало известно, что Балух начал голодовку, протестуя против вынесенного ему приговора. Адвокат Балуха Ольга Динзе рассказывала, что сможет увидеть подзащитного и узнать о состоянии его здоровья полную информацию только 2 апреля.

28 марта Министерство иностранных дел Украины призвало немедленно освободить Балуха. Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к своей русской коллеге с просьбой допустить врачей к активисту.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - через флаг Украины, который был во дворе его дома.

Как известно, украинский политзаключенный Владимир Балух, удерживаемый в аннексирована Крыму, объявил бессрочную голодовку.