От водоснабжения отключили все микрорайоны города Лозовая Харьковской области из-за аварийного обрушения свода железобетонных труб канализационного коллектора. Об этом сообщает со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

"1 апреля 8:00 от диспетчера коммунального предприятия "Лозоваводосервис" в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в ночь с 31 марта на 1 апреля произошло аварийное обрушение свода железобетонных труб Южного самотечного канализационного коллектора, в связи с чем прекращена подача воды на Юго-западный жилой массив м. Лозовая до устранению аварии. Без водоснабжения оказались жители 7-ми микрорайонов г. Лозовая и село Домаха Лозовского городского совета. Всего 190 домов, в которых проживает около 35 000 человек", - говорится в сообщении.

Технической водой население обеспечивают спасатели.

Продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

Напомним, что 192 населенных пункта остались без электроснабжения из-за порывов ветра на территории Украины.

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