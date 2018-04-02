НБУ планирует направить в госбюджет 34,9 млрд грн в 2019г

Совет Национального банка Украины (НБУ) согласовал расчет части прогнозируемой прибыли регулятора к распределению за 2018 год, которую планируется перечислить в госбюджет Украины в 2019 году в размере 34,9 млрд. грн, сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

"Совет в соответствии со ст. 9 закона Украины "О Национальном банке Украины" подал в Верховную Раду и Кабинет министров сведения о части прогнозируемой прибыли к распределению за 2018 год, которую планируется перечислить в государственный бюджет Украины в 2019 году, в сумме 34,9 млрд. грн", написал Б. Данилишин в соцсети "Фейсбук" в понедельник.

Согласно обнародованному НБУ балансу, его обязательства на 1 января 2018 года составляли 817,59 млрд грн, из которых наличные деньги в обращении и средства банков – 401,54 млрд грн, общие и другие резервы – 54,71 млрд грн, резервы переоценки активов и обязательств – 153,69 млрд грн.

В то же время в балансе на начало этого года пока отсутствуют обязательства по перечислению прибыли в бюджет, составлявшие год назад 44,38 млрд грн.

В законе о госбюджете-2018 предусматривается, что Нацбанк в этом году перечислит в госбюджет 50,55 млрд грн.

В 2017 году НБУ направил в госбюджет 44,38 млрд грн, еще 15,07 млрд грн из 59,45 млрд грн прибыли за 2016 год было направлено на формирование общих резервов.