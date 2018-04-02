Антикоррупционный комитет Верховной Рады не приступил к рассмотрению вопроса отмены обязательного электронного декларирования для представителей общественных организаций, поскольку не собрался кворум. Об этом сообщил корреспондент "112 Украина" в эфире телеканала.

"Заседание должно было начаться в 14:00. К сожалению, сейчас нет кворума, а это 13 депутатов. Сейчас собралось 5 депутатов", - сказал корреспондент.

Внефракционный нардеп, заместитель председателя антикоррупционного комитета Борислав Береза выразил сомнение в том, что завтра Рада отменит е-декларирование для антикоррупционеров.

"Мои коллеги не верят, что завтра это может произойдет (отмена соответствующей нормы, - ред). Более того, есть единая позиция, с которой все согласны - если бы было желание и политическая воля, то в тот четверг все бы увидели, как Рада отменила эти законопроекты", - сказал Борислав Береза.

Напомним, сегодня спикер парламента Андрей Парубий призвал антикоррупционный комитет ВРУ рассмотреть законопроекты об отмене е-декларирования для общественных деятелей.

"Учитывая то, что те законопроекты, которые мы рассматривали в предыдущий четверг, потеряли свою актуальность, аппаратом ВРУ был разработан новый законопроект, который состоит из двух частей. Одна - это отмена е-декларирования для общественных деятелей и иностранцев, которые входят в наблюдательные советы. И второй момент, не менее важный - это декриминализация тех лиц, которые входят в эту категорию общественных деятелей и иностранцев, которые входят в наблюдательные советы", - сказал Парубий.

Он призвал профильный комитет рассмотреть данный документ и альтернативный к нему.

"Я прошу комитет по борьбе с коррупцией, чтобы сегодня он мог собраться и рассмотреть этот законопроект, а также законопроект, который подала "Батькивщина" в пятницу. Чтобы завтра у нас была возможность включить его в повестку дня сессии, в повестку дня и завтра же рассмотреть", - отметил спикер ВРУ.

Как сообщалось ранее, до 1 апреля 2018 года представители общественных организаций, которые борются с коррупцией, должны заполнить электронные декларации. За то, что документ не был подан, предусмотрена уголовная ответственность.

Международные партнеры часто отмечали неприемлемость этой нормы. Однако, несмотря на это, в Верховной Раде не нашлось достаточного количества голосов для изменения закона. Очередное голосование за отмену этой нормы запланировано на 3 апреля.

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