|Потап покрасил бороду в зеленый цвет
|25.06.2018 10:54
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#koblevoПубликация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 23 Июн 2018 в 9:08 PDT
Ранее Потап разместил фото в новом образе."Мы за все зеленое, кроме человечков!" – написал он.
Мы за все зеленое,кроме человечков! Green Green #greenПубликация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 20 Июн 2018 в 2:21 PDT
До этого Потап красил бороду в желтый цвет.После прекращения деятельности дуэта с Настей Каменских – "Потап и Настя" – рэпер под именем ПТП записал рэп-композицию "Малибу" вместе с Позитивом (ПЗТ), участником дуэта "Время и Стекло".
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