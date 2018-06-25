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Потап покрасил бороду в зеленый цвет
25.06.2018 10:54
Рэпер Потап показал видео, на котором запечатлен с зеленой бородой. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Потап: Мы за все зеленое, кроме человечков! Фото: realpotap / Instagram  Видео он обнародовал в Instagram.

#koblevo

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 23 Июн 2018 в 9:08 PDT
Ранее Потап разместил фото в новом образе."Мы за все зеленое, кроме человечков!" – написал он.

Мы за все зеленое,кроме человечков! Green Green #green

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 20 Июн 2018 в 2:21 PDT
До этого Потап красил бороду в желтый цвет.После прекращения деятельности дуэта с Настей Каменских – "Потап и Настя" – рэпер под именем ПТП записал рэп-композицию "Малибу" вместе с Позитивом (ПЗТ), участником дуэта "Время и Стекло".

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