Нападение такого типа мог быть выполнено только человеком (или несколькими людьми), умышленно обученными обращению с «Новичком».

Британские власти считают, что использование нервно-паралитического вещества «Новичок», следы которого нашли на дверях дома Сергея Скрипаля, доказывает сложность операции, которая, вероятно, была одобрена Кремлем, информирует svodka.net.

Об этом сообщает американский канал CNN со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Британские чиновники считают, что набег такого типа мог быть выполнено только человеком (или несколькими людьми), умышленно обученными обращению с «Новичком».

Возникают сомнения в том, что агенты могли осуществить подобную атаку без одобрения российского правительства на высшем уровне.

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На прошлой неделе полиция Великобритании официально сообщила, что максимальная концентрация нервно-паралитического вещества была обнаружена на входной двери дома в Солсбери, где жил Скрипаль.

Сергея Скрипаля вместе с дочерью отравили 4 марта, с тех пор они оба находятся в больнице. Юлия Скрипаль уже не находится в критическом состоянии и ее здоровье быстро улучшается. Ее отец остается в критическом, но стабильном состоянии.

Сегодня британские СМИ сообщили, что в рамках расследования отравления в Британии допросили женщину, которая по просьбе Скрипаля привезла ему из России гречку.

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