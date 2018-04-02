По словам спикера парламента Андрея Парубия, по двум кандидатам в члены Центральной избирательной комиссии специальная проверка пока не завершена, их попросили уточнить данные в документах и декларациях. Парубий: В Верховной Раде есть довольно политической воли, чтобы обновить состав ЦИК Фото: Verkhovna Rada / Flickr "12 из 14 кандидатов в члены ЦИК уже прошли спецпроверку, и прошли, в данном случае, означает, что получили положительный вывод. По 12 есть положительный вывод всех органов, которые проводили поверку", – сказал Парубий.Он добавил, что "по двум кандидатам часть документов возвращена на уточнение". "Я из вопросов корректности не буду называть их фамилии. Но им предложили уточнить некоторые данные в своих документах и своих декларациях. Это вопрос нескольких дней", – продолжил Парубий.По его словам, "после завершения спецпроверки должно быть решение комитета". "И я убежден, что, когда будет решение комитета, в Верховной Раде есть довольно политической воли, чтобы обновить состав ЦИК", – сказал спикер.Парубий добавил, что Раде в любом случае придется выбирать 13 членов ЦИК. "Единственная проблема – из 14 кандидатов, если они все пройдут спецпроверку, придется выбирать 13. Этот момент, конечно, будет непростым для Верховной Рады. Здесь возможны два механизма: либо предварительное согласование между главами фракций, чтобы определить этих 13, или обыкновенный способ – рейтинговое голосование", – пояснил председатель ВР.На заседании согласительного совета 2 апреля первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко просила ускорить спецповерки по двум оставшимся кандидатам, чтобы в течение текущей недели можно было назначить новый состав ЦИК.23 января 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал представление о назначении новых членов ЦИК. Он предложил назначить Аллу Басалаеву, Наталью Бернацкую, Михаила Вербенского, Надежду Синицу, Ирину Ефремову, Ольгу Желтову, Олега Конопольского, Светлану Кустовую, Ольгу Лотюк, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Татьяну Слипачук, Леонтия Шипилова, Татьяну Юзькову.5 февраля Порошенко внес в Раду представление на членов ЦИК. В документе вместо Синицы указан Андрей Евстигнеев. Его кандидатуру подавала "Батьківщина". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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