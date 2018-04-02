Существует высокий риск того, что программы секторальной бюджетной поддержки (СБП) Европейского Союза в Украине не будут выполнены, передает со ссылкой на сообщение Счетной палаты.

“Счетная палата предупреждает о высоком риске невыполнения программ секторальной бюджетной поддержки Европейского Союза в Украине”, — говорится в сообщении

В частности, Счетная палата рассмотрела Отчет о результатах анализа финансирования и выполнения программ секторальной бюджетной поддержки Европейского Союза в Украине.

В результате выяснилось, что с начала внедрения программ, согласно договорам о финансировании этих программ, было предусмотрено поступление 439 млн евро безвозмездной и безвозвратной помощи. На конец 2017 года действительно поступило 296,6 млн евро (67,6% от запланированных).

По программам СБП ЕС, которые завершились с момента их внедрения (2008 год) по настоящее время, было предусмотрено 344 млн евро, действительно поступило 263,03 млн евро или 76,5%.

По программам, выполнение которых продолжается (программа о продлении энергетики и программа по региональной политике), предусмотрено поступление в размере 95 млн евро, действительно поступило на время проведения контроля — 33,5 млн евро, что составляет лишь 35,3%.

“Это говорит о недостаточности усилий бенефициаров в реформировании соответствующих секторов экономики, закладку в эти программы нереалистичных обязательств и о недостаточном уровне диалога между бенефициарами программ и Стороной ЕС. Учитывая, что сроки практической реализации и финансирования 2-х программ, выполнение которых продолжается, завершаются в 2021 и 2020 годах, риск их неполного выполнения, является высоким”, - отметили в Счетной палате.

Напомним, по словам министра финансов Украины Александра Данилюка, Украина может получить более 500 млн евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза летом этого года.

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