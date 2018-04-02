«В Польше планируют построить скоростное шоссе S12 до украинской границы с выходом на наш КПП «Ягодин». Новое скоростное шоссе будет иметь по две полосы движения в каждую сторону», – сообщает в Facebook государственное агентство автомобильных дорог «Укравтодор».

По данным Генеральной дирекции национальных дорог и автострад Польши, тендер на разработку проектной документации, в рамках чего также будет построен объезд вокруг города Хелм, уже объявлен.

После строительства этот участок будет приобщен к скоростной автомагистрали S17 Люблин-Варшава.

При этом с украинской стороны в ближайшие годы планируется провести реконструкцию скоростного шоссе автомобильной дороги М-07 от Ковеля до КПП «Ягодин».

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира