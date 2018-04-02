В отношении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров было открыто дисциплинарное производство. Об этом сообщают Українські Новини .

По словам главы КДКП Виталия Грушковского, жалоба на главу САП поступила в пятницу 30 марта. Теперь у комиссии есть два месяца для принятия решения.

Стоит отметить, что ранее в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что подозревают Назара Холодницкого в давлении на суд, чиновников и свидетелей с целью дачи ими неправдивых показаний.

Как сообщал svodka.net, руководитель группы поддержки Украины в Европейской комиссии Питер Вагнер заявил, что конфликт между Национальным антикоррупционным бюро Украины и главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким не производит хорошего впечатления .

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