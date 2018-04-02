В декларации исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун сообщается, что в 2017 году она застраховала свою жизнь в США на $1670. Кабинет Министров Украины назначил Супрун исполняющей обязанности министра здравоохранения 27 июля 2016 года Фото: Уляна Супрун / Facebook В прошлом году Супрун получила 348 тыс. 284 грн зарплаты и 9091 грн в виде процентов по банковскому депозиту.При этом, она имеет два гривневых счета в украинских банках в размере 140 034 грн. и 915 грн. Ее муж Марко Супрун имеет банковской счет в Украине в размере 12 701 грн.Вместе с супругом она имеет в США взносы в кредитные союзы и другие небанковские финансовые учреждения на сумму $3 652 164. Также у них есть счет в Citibank NA (США) на $8 317.В декларации указывается, что в США Супрун застраховала свою жизнь на $1670 в компании William Penn Life Insurance.С мужем она пользуется квартирой в Киеве общей площадью 128,7 м², находящейся в собственности иностранной гражданки Кристины Пенджолы-Витович.Уроженку США Супрун Кабинет Министров назначил исполняющей обязанности министра здравоохранения 27 июля 2016 года. Гражданство Украины она получила за год до этого от президента Петра Порошенко.Введение электронного декларирования было одним из требований Европейского союза для реализации безвизового режима с Украиной. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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