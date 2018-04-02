Компания Google планирует выпустить недорогой смартфон умышленно для рынков, которые остро реагируют на колебания цен. Приоритетным рынком сбыта должна стать Индия. Об этом сообщает со ссылкой на Тech.economictimes.

Флагманский смартфон Pixel может попасть на рынок в июле-августе этого года.

Компания Google планирует, что смартфон будет очень популярным и они смогут соперничать с такими компаниями, как Apple и Samsung.

“С появлением дешевого 4G-интернета в Индии, мы сможем реализовать максимум возможностей продукта”, — отметил ведущий розничный дистрибьютор.

На сегодняшний день Google Pixel стоит в Украине примерно 26 тысяч гривен.

Как сообщал компания Apple готовится выпустить в конце нынешнего года сразу три новых iPhone. Один их них будет самым большим из выпущенных до сих пор, второй — того же размера, что iPhone X, но обновлен, и третий — с некоторыми ключевыми функциями флагманского телефона, но более дешевым.

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