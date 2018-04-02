Минздрав распорядился уволить ректора НМУ им. Богомольца Амосову

Министерство здравоохранения Украины отдало распоряжение уволить ректора Национального медицинского университета (НМУ) им. А.Богомольца Екатерину Амосову.

Соответствующий приказ Минздрава, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", подписал государственный секретарь ведомства Артем Янчук 30 марта.

Согласно тексту приказа, Е.Амосова будет уволена с должности ректора университета 16 апреля из-за невыполнения условий контракта.

Основанием такого решения стали рекомендации по результатам рассмотрения отчета за 2017 год постоянной действующей комиссии по принятию отчетов учреждений и организаций, которые находятся в сфере управления Минздрава, акта ревизии финансово-хозяйственной деятельности. письмо Государственной финансовой инспекции "относительно устранения обнаруженных ревизией нарушений" (от 6 апреля 2016 года), а также письма Государственной аудиторской службы, главного управления Государственной казначейской службы.

В свою очередь, Е.Амосова в понедельник утром в ходе брифинга подписала соответствующие документы относительно того, что она ознакомлена с приказом. Она намерена оспаривать данное решение в суде.

Комментируя свое отсутствие в ходе обсуждения основных показателей деятельности НМУ, Е.Амосова заявила: вследствие отстранения от работы она была лишена возможности исполнять обязанности ректора, в том числе представлять отчет.

"В статусе отстраненной Минздрав лишил меня обязанностей. Возникает вопрос: почему я должна ходить на отчеты в Минздрав, если у меня нет обязанностей?", - сказала она.

В то же время Е.Амосова уточнила, что годовой отчет о выполнении условий контракта в 2017 году был кстати предоставлен Минздраву. Кроме того, обязанность представлять отчет в устной форме не урегулирована соответствующими документами.

Приказ об увольнении Е.Амосовой поступил в медуниверситет в пятницу вечером, 30 марта.

Как сообщалось, комиссия по принятию отчетов учреждений и организаций, которые находятся в сфере управления Минздрава, признала неудовлетворительной работу в 2017 году ректора НМУ им.Богомольца Е.Амосовойи рекомендовала расторгнуть с ней договор.